Haaland og Hegerberg i ny drakt – slik ser den ut

Den nye drakten er den mest høyteknologiske et norsk fotballandslag noen gang har brukt, ifølge Jan Ove Nystuen, som er leder for merkevare i Norges Fotballforbund.

– Kun det beste er godt nok for landslagene våre. Detaljer helt ned på mikronivå sørger for at drakten skal være best mulig å bruke i all slags vær. Samtidig har vi tatt med oss noe av det tradisjonelle i utviklingen av drakten og latt oss inspirere av historien i designet, sier Nystuen.

Han nevner blant annet at den nye hjemmedrakten er inspirert av sverdet til vikingkongen Harald Hårfagre, mens navn og nummer har hentet inspirasjon fra et særegent runetegn.

– Bortedrakten er inspirert av det unike nordiske lyset med is og nordlys som stikkord, sier Nystuen.

Drakten kommer i salg for publikum fra 21. mars.