Forest raser etter poengtrekk: – Ekstremt forferdet over Premier League

Poengtrekket ble bekreftet mandag etter at flere medier meldte om beslutningen litt tidligere. Det er en uavhengig kommisjon som har ilagt Nottingham straffen.

Minus fire poeng sender Forest under nedrykksstreken i den engelske toppdivisjonen med ett poeng opp til Luton på trygg plass.

I en uttalelse på egne nettsider mandag skriver klubben at den er «ekstremt skuffet» over poengtrekket. Samtidig rettes til kraftig kritikk mot Premier League-ledelsen, blant annet med henvisning til høringen i saken som ble gjennomført for en tid tilbake.

«Vi var ekstremt forferdet over tonen og innholdet i Premier Leagues argumentasjon overfor kommisjonen», skriver Forest – og fortsetter:

«Etter måneder med samtaler med Premier League, og etter et eksepsjonelt samarbeid hele veien, var dette uventet og har skadet troen på og tilliten vi hadde til Premier League».

Brøt tak på underskudd

Nottingham-ledelsen henviser videre til at Premier League ba om at klubben skulle straffes med åtte minuspoeng for regelbruddene den har begått. Det omtales som helt uforholdsmessig.

«Vi ble også overrasket over at Premier League overhodet ikke tok hensyn til klubbens unike omstendigheter og dens avbøtende tiltak. Under omstendigheter der en slik tilnærming følges av fremtidige kommisjoner, vil det bli ekstremt vanskelig, om ikke umulig, for nyopprykkede klubber å konkurrere, og det vil undergrave integriteten og konkurranseevnen til Premier League», skriver Forest også.

Premier League anklaget i januar Nottingham og Everton for brudd på ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft. Everton ble trukket ti poeng allerede i november i fjor, men denne straffen ble redusert til seks etter ankebehandling.

Goodison Park-klubben risikerer samtidig å bli ilagt ytterligere straffepoeng knyttet til anklagene som ble fremmet i januar.

Premier League-klubber kan i henhold til reglene gå med 105 millioner pund i underskudd over tre sesonger, men fordi Forest var i toppdivisjonen i kun ett av årene i perioden som ble lagt til grunn, ble deres maksimale tap tillatt å være kun 61 millioner pund, ifølge rapportene.

Den aktuelle vurderingsperioden ble avsluttet med 2022/23-sesongen.

Solgte til Tottenham

Ifølge Premier League skal Forest-ledelsen ha vedkjent at de brøt grenseverden på 61 millioner pund med hele 34,5 millioner pund.

Samtidig peker klubbledelsen på i mandagens uttalelse at den gjorde grep for å komme på rett side raskt. Salget av Brennan Johnson til Tottenham trekkes i så måte fram.

Kommisjonen som har vurdert saken ifølge Premier League tatt en rekke formildende faktorer i betraktning. Den konkluderte blant annet med at klubben viste «eksepsjonelle samarbeidsevner» gjennom hele prosessen.

Forest er åpenbart ikke enig i det siste.

«Vi mener at det høye nivået av samarbeid klubben har vist under denne prosessen, og som er bekreftet i kommisjonens avgjørelse, ikke ble gjengjeldt av Premier League», skriver klubben.

Premier League har tidligere sagt at prosessen med å se på regelbruddene bør «avsluttes senest og om mulig før 24. mai», som er fem dager etter den siste serieomgangen i Premier League.

