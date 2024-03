Røas serieåpning mot Kolbotn flyttes – VIF mot Stabæk er utsatt

Det forteller Røa-trener Geir Nordby til VG.

– Vi var innstilt på å spille, men jeg forstår også at den blir utsatt. Det er så mye snø på banen, og det gjør at spillerne blir mer utsatt for skader, sier han.

Når kampen skal spilles, er ikke klart. Røa-treneren skulle gjerne sett at den ble flyttet til søndag.

– Både Røa og Kolbotn er innstilt på å spille i morgen, og jeg hørte at TV 2 kunne stille opp, men jeg tror ikke NFF vil det. Jeg vet ikke hvorfor, sier Nordby.

Kolbotn er tilbake i Toppserien etter en sesong på nivå to.

På Intility opplyser klubbdirektør Harriet Rudd til Dagbladet at Vålerengas serieåpning er utsatt, og at ny avgjørelse om kampen blir spilt tas klokken 15.00.

