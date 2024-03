Skov Olsen med dobbel da Deilas Brugge sendte Molde ut av Europa

Romsdalingene hadde en 2-1-ledelse fra hjemmekampen i Norge, men måtte se seg utslått med 2-4 sammenlagt.

Avansementet er viktig for en hardt presset Ronny Deila, som før oppgjøret innrømmet at kun seier var godt nok.

Etter en sesong under pari for tittelgrossisten fra Nordøst-Belgia har Deila kniven på strupen. Serietittelen er langt på vei tapt, og en exit for Molde i conferenceligaens åttedelsfinale ville satt Deilas jobb ordentlig i fare.

Men etter en fantastisk opptreden på hjemmebane i Brugge kan nok Deila puste lettet ut, hvert fall i en liten stund.

Feberredning

Etter å ha dominert store deler av første omgang var Hugo Vetlesen millimeter unna å sende Brugge i ledelsen rett før pause. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren fyrte av et skudd fra nært hold, men en drømmeredning av Oliver Petersen avverget for Molde.

Det tok riktignok ikke mer enn et par minutter før danske Andreas Skov Olsen satte ballen i nettet bak Petersen og sendte Brugge i ledelsen.

Etter hvilen ble vondt til verre for moldenserne da Skov Olsen doblet ledelsen, bare to minutter inn i andre omgang.

Dansken ble byttet ut etter 66 minutter til fordel for polske Michal Skoras, som bare trengte fire minutter på banen før også han noterte seg på scoringslisten og punktere Moldes kvartfinale-drøm.

Les også: Sørloth-mål ikke nok for Villarreal – ute av europaligaen tross seier

«Norske» Brugge

Det så lenge ut til å bli uavgjort i det første oppgjøret i Molde, men med en scoring to minutter på overtid fikset Fredrik Gulbrandsen Molde-seier.

I det første oppgjøret var både Hugo Vetlesen og Antonio Nusa ute av Brugge-troppen grunnet sykdom og skade. Torsdag startet Vetlesen kampen, mens Nusa kom inn etter 84 minutters spill.

Etter torsdagens europaexit vende Molde tilbake til oppkjøringen mot eliteseriestarten hjemme mot Strømsgodset 1. april. Før den tid skal de spille treningskamper hjemme mot Brann og borte mot Glimt.

(©NTB)