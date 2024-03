Opptur for VAR-motstanderne – HamKam stemte for å jobbe mot videodømming

VAR har vært et hett tema for de fleste topplagene denne vinteren, og HamKam ble intet unntak da de holdt sitt årsmøte torsdag kveld.

Hamarklubbens supportere hadde kommet med et forslag om at klubben aktivt skulle vise motstand mot videodømmingen som ble innført før forrige sesong.

Styret i HamKam innstilte imidlertid på at klubben skulle gi VAR muligheten til å bli bedre, både når det gjelder hvordan VAR praktiseres og hvordan teknologien utvikles, men la også inn et forbehold:

«Dersom det på et fremtidig fotballting skal fattes en beslutning om for eller mot VAR, skal saken bringes inn for eget årsmøte eller ekstraordinær årsmøte, før en avstemming skal skje i NFF-regi», heter det i forslaget.

Supporterne fikk flertall for sitt forslag med 20 stemmer mot 18. Senere torsdag kveld skal også Sarpsborg stemme over sin holdning til VAR.

Av eliteserieklubber har HamKam Strømsgodset, Lillestrøm, Brann, Rosenborg og Bodø/Glimt vedtatt VAR-motstand.

På den andre siden har Tromsø, Fredrikstad, Sandefjord, Molde, Odd, Viking, Kristiansund og KFUM Oslo stemt for fortsettelse av VAR-systemet i norsk toppfotball.

