Arsenals Ben White takket nei til landslagsplass: – Veldig synd

White har ikke spilt for England siden VM i Qatar høsten 2022, da han reiste hjem tidlig av «personlige årsaker». Det gikk rykter om at han hadde vært i krangel med Southgate-assistenten Steve Holland.

Southgate benektet ved sitt landslagsuttak torsdag at en slik konflikt eksisterer, men han sa at han ønsket White i troppen til EM-oppkjøringskampene mot Brasil og Belgia.

– Ut fra formen hans kan jeg ikke si at han ikke fortjener å være med. Vi fikk en telefon fra Edu (Arsenals sportsdirektør) forrige uke, og han sa at Ben ikke ønsker landslagsinnkalling nå, sa Southgate.

– I mine øyne er det veldig synd. Jeg ønsker å ha ham med, og døra er vid åpen.

White signerte torsdag en ny fireårskontrakt med Arsenal.

Toney tilbake

Brentford-spiss Ivan Toney er blant de uttatte til kampene mot Brasil 23. mars og Belgia tre dager senere. Begge kamper spilles på Wembley i London.

Toney kom med ved første anledning etter at han sonet åtte måneders utelukkelse for brudd på veddemålsreglene.

Jarrad Branthwaite (Everton) og Anthony Gordon (Newcastle) er med for første gang, og Liverpool-spiller Joe Gomez for første gang siden 2020.

---

Den engelske troppen mot Belgia og Brasil

Målvakter: Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.

Backer: Jarrad Branthwaite, Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, Ezri Konsa, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker.

Midtbanespillere: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Declan Rice.

Spisser: Jarrod Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

---