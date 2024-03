Kvandal slått i Granåsen – men økte ledelsen i Raw Air

Kvandal ledet etter 1. omgang, men det skilte bare 0,8 poeng ned til Prevc. I finaleomgangen leverte sloveneren bedre og tok seieren. Kvandal hadde før onsdagens konkurranse vunnet fem strake Raw Air-renn der kvalifiseringer telles med.

Østerrikske Eva Pinkelnig er nærmest Kvandal i sammendraget, men endte på tredjeplass bak den norske profilen i rennet.

Dermed økte Kvandal ledelsen. Det skiller nå 53,8 poeng før de to siste rennene i Vikersund til helgen. Kvandal hoppet 127,5 og 129,5 meter i onsdagens renn.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er fornøyd med annenplass, men jeg har forventninger når jeg sitter på toppen sist. Det skal gå over ganske fort, sa Kvandal til TV 2.

Kvandal skal til helgen for første gang hoppe i skiflygingsbakken i Vikersund. Hun har slitt med å hoppe i store bakker etter et fall og en svært alvorlig kneskade for noen år siden.

– I år føler jeg meg klar, sa hun.

God Opseth

Pinkelnig landet på 124,5 og 126 meter i sine to svev i onsdagens renn.

– Eirin hopper helt utrolig. Jeg er en gammel dame og forsøker å holde tritt med de unge, sa 35 år gamle Pinkelnig til TV 2.

Silje Opseth leverte et solid hopp på 121 meter og la seg på 8.-plass før 2. omgang. I finaleomgangen landet hun på 125 meter og klatret til sjetteplass.

Thea Minyan Bjørseth svevde 118,5 og 119,5 meter og endte på 13.-plass. Heidi Dyhre Traaserud hoppet 116,5 og 116 meter og ble nummer 14.

Ingvild Synnøve Midtskogen og Kjersti Græsli gikk begge glipp av finaleomgangen etter hopp på henholdsvis 93 og 94,5 meter.

Vikersund neste

Anlegget i Granåsen skal brukes under VM i Trondheim om ett år.

Etter onsdagens konkurranse gjenstår det to renn i årets Raw Air-turnering. De avvikles i skiflygingsbakken i Vikersund.

Der stiller de 15 beste i verdenscupen pluss inntil fem fra topp 15 i Raw Air-sammendraget. Dermed skal maksimalt 20 kvinner i aksjon.

Bjørseth var nummer 15 i verdenscupsammendraget før onsdagens renn og var dermed avhengig av å levere for å sikre plass til Vikersund.

Verdenscupsesongen avsluttes i Planica neste uke.

