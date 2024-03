Deila bombardert med kritiske spørsmål før Molde-møte: – Skal være et bedre lag

Den norske trenerprofilen erkjente i møtet med norsk og belgisk presse at bare avansement på bekostning av Molde torsdag er godt nok.

Deila er presset etter en sesong under pari for tittelgrossisten fra Nordøst-Belgia. Serietittelen er langt på vei tapt, og en exit for Molde i conferenceligaens åttedelsfinale kan sette Deilas jobb ordentlig i fare.

Selv ser han ut til å ta situasjonen med fatning.

– Jeg har det veldig bra. Det har selvsagt vært tøffe uker, det er det alltid når du ikke vinner de kampene du ønsker å vinne. Men jeg fokuserer på det jeg kan gjøre noe med. Det er å forberede spillerne til den neste kampen. Jeg føler jeg er ganske god til disse tingene etter mange år i denne bransjen, sa telemarkingen på pressekonferansen før Molde-møtet.

Moldenserne leder 2-1 fra første kamp på hjemmebane. Det gir spenning foran torsdagens returoppgjør. Deila medgir at det blir trykk dersom Brugge ryker ut.

– Jeg kan være enig i at det ikke er godt nok. Vi skal være et bedre lag enn dem, sa Deila om et eventuelt tap over to kamper.

Nusa tilbake

Deila stilte til pressekonferanse sammen med Hugo Vetlesen. Den norske midtbanemannen gikk glipp av den første Molde-kampen med sykdom, men er klar igjen.

Også Antonio Nusa, som har vært ute med lårskade i fire kamper, er med i torsdagens tropp.

– Nusa blir en del av kamptroppen. Det er positivt, sa Deila.

Brugge-treneren fikk en mengde spørsmål om situasjonen i klubben og årsaken til at resultatene ikke har vært gode nok. Han parerte spørsmålene blant annet ved å henvise til skader og mangel på kontinuitet.

– Jeg er veldig fornøyd med måten spillergruppen har slått tilbake på etter tunge tap. Det viser karakter, sa Brugge-sjefen.

– Da må dere starte helt på nytt

Deila ville ikke spå rundt egen framtid, men lover å kjempe til siste slutt i jobben.

– Jeg går ikke rundt og bekymrer meg over slike ting. Dette er ting styret i klubben må ta en beslutning rundt. Jeg vet at jeg har gjort mye bra for Brugge. Du kan velge å se svart på det, men det gjør ikke jeg i det hele tatt. Jeg ser at vi har vist utvikling, men ikke fått resultatene vi fortjener, sa han og fortsatte:

– Vil dere (klubben) ha en endring, gjør det. Men da må dere starte helt på nytt igjen. Det ble gjort tre ganger i fjor. Uansett er ikke dette i mine hender. Jeg er rolig rundt disse tingene, men jeg mener jeg er mannen for denne jobben. Og jeg skal kjempe til aller siste slutt.

Kampstart i Brugge torsdag kveld er klokken 21.

