Bournemouth hentet opp 0-3 og slo Luton etter ellevill snuoperasjon

Tahith Chong, Chiedozie Ogbene og Ross Barkley sendte Luton opp i 3-0 før pause, men så skulle vertene våkne. Dominic Solanke, Illja Zabarnyj og Antoine Semenyo sørget for at det sto 3-3 etter 64 minutter. Sju minutter før slutt ble Semenyo den store helten.

Bournemouth ligger på 13.-plass på tabellen, mens Luton kjemper for å unngå nedrykk med ti kamper igjen av årets sesong. De ligger på 18.-plass med tre poeng opp til trygg grunn.

Kampen skulle egentlig avvikles før jul, men underveis i oppgjøret fikk Luton-kaptein Tom Lockyer hjertestans. I etterkant besluttet Englands fotballforbund at kampen skulle spilles om igjen i sin helhet.

Lockyer var til stede i Bournemouth onsdag for å overvære kampen og samtidig møte menneskene som reddet livet hans, viser et innlegg på Lutons X-konto.

– Da jeg kom inn i tunnelområdet og så helsepersonellet som reddet livet mitt, kjente jeg dem igjen med en gang. De er helter. Jeg ble litt emosjonell, og det kommer jeg nok til å bli flere ganger utover kvelden, sa Lockyer til BBC før kampstart.

Det ble også avholdt ett minutts applaus i det 59. spilleminutt i onsdagens kamp. Det var da Lockyer falt om i oppgjøret før jul.

– Jeg håper de gjør det for ambulansepersonellet og ikke for meg. Mange av tilskuerne var der den dagen, så det er nok viktig for dem å se meg tilbake i fin form, sa Lockyer.

Det er ennå ikke kjent om Lockyer kan vende tilbake til toppfotballen. Han har kollapset to ganger på banen under kamp. Det samme skjedde i opprykkskvalifiseringen i mai i fjor.

Les også: Palmer herjet med Newcastle og fikset viktig Chelsea-seier