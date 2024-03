Palmer herjet med Newcastle og fikset viktig Chelsea-seier

Palmer forlot Manchester City foran inneværende sesong til fordel for Chelsea, angivelig som følge av mangel på garantier om spilletid i City. Etter overgangen til Stamford Bridge har han vært et mareritt for motstanderne.

19 målpoeng, fordelt på 11 scoringer og åtte målgivende pasninger, er fasiten etter 23 Chelsea-kamper. Kun 19 av dem har vært fra start.

Mandag slo Palmer den målgivende pasningen da Nicholas Jackson på hockeyvis styrte inn 1-0 etter kun seks minutters spill. Deretter brukte han den samme presise venstrefoten til å hamre inn 2-1 etter at Alexander Isak hadde utliknet for gjestene.

Newcastle hadde lenge lite å by på etter pause. Kvarteret før full tid danset i stedet innbytter Mykhailo Mudryk gjennom Newcastle-forsvaret og rundet like godt keeper Martin Dubravka. Deretter kunne ukraineren trille ballen inn i det tomme målet til 3-1.

Jacob Murphy tente et håp om poeng for Newcastle med sin 2-3-scoring på overtid. Hjemmefansen fikk noen nervøse minutter, men slapp med skrekken.

For Newcastle ble vondt til verre mandag ved at viktige Anthony Gordon måtte forlate banen ved skade. Fra før var en annen ving, Harvey Barnes, uaktuell som følge av en lårskade.

Seieren betyr at Chelsea er nummer elleve i Premier League. Mannskapet til Mauricio Pochettino har i tillegg en kamp tilgode og kan begynne å kikke oppover på tabellen.

Newcastle er på plassen foran og har ett poeng enn mandagens motstander.

