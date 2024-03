Knutsen forlenget trenerkontrakten med Bodø/Glimt: – Naturlig for meg

– Det er helt naturlig for meg å forlenge avtalen. Jeg var inne i mitt siste kontraktsår, og i stedet for spekulasjoner og prat om min situasjon, så er timingen for å forlenge veldig god, sier Knutsen til glimt.no.

Knutsen kom til Bodø/Glimt tilbake i 2017. Nå har han lagt på ett år på avtalen sin. Den nye kontrakten strekker seg dermed ut 2025-sesongen.

– Vi har hatt god dialog over tid, så dette er ikke overraskende for oss. Vi føler at vi har styrket teamet rundt laget, og vi vil selvfølgelig ha lederen av laget med. Vi går videre med det samme teamet, med Gaute (Helstrup) inn som en god tilvekst til teamet. Fra styret sin side er det helt perfekt, sier styreleder Inge Henning Andersen.

Under Knutsens ledelse har Glimt blant annet tatt tre seriegull i løpet av de fire siste årene.

– Vi er svært glad for at Kjetil blir med oss videre. Det bidrar til at vi kan utvikle oss videre og at vi kan ta steg videre sammen, sier daglig leder Frode Thomassen.

Knutsen sier han ser fram til veien videre i Glimt.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen. Også må vi løfte oss etter ørene og trø til for å gjøre det som er best for Glimt. Det er et krav som ligger til alle i og rundt klubben, ikke minst for min egen del.

Knutsen har vært koblet til en rekke andre trenerjobber.