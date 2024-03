Benfica-proffen Aursnes gir seg på landslaget: – Ønsker mer tid og frihet

Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressen tirsdag.

Aursnes sier at han etter en lengre prosess har kommet fram til beslutningen om å ikke være med landslaget videre. Kombinasjonen av klubbfotball i Benfica og landslagssamlinger har gjort at totalbelastningen blir for stor. Aursnes har bestemt seg for å prioritere annerledes.

– Jeg ønsker å takke lagkamerater, trenere og støtteapparat for ei fin tid på landslaget. Jeg er veldig stolt over å ha vært en del av denne gruppa og representert Norge. Jeg føler dog at jeg ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet mitt, sier Aursnes.

– Derfor velger jeg å gi meg på landslaget. Ståle og jeg har hatt gode samtaler om dette over en lengre periode. Det er en vanskelig avgjørelse, men noe jeg føler er riktig for meg selv og hva jeg ønsker å prioritere, legger han til.

Landslagssjef Ståle Solbakken beklager beslutningen.

– Fredrik har vært en fantastisk ressurs for oss. Han hadde sine beste landskamper i starten av forrige kvalik. Han har vært en berikelse for oss både på og utenfor banen, sier han.

– Jeg har visst om tankene hans rundt landslaget en god stund og har greid å overtale ham et par ganger til å fortsette. Så ble vi enige om at dersom han følte det samme behovet for pauser fra fotball før denne sesongen, så skulle jeg ikke gå inn i nye diskusjoner, legger han til.

Aursnes har spilt 20 landskamper for Norge og scoret ett landslagsmål.

