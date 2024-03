Barcelona klar for CL-kvartfinale med historiske tenåringer

3-1-seieren over Napoli i Barcelona gjør at katalanerne er videre med 4-2 sammenlagt.

Fermín López og João Cancelo scoret Barcelonas mål. Amir Rrahmani sto for bortelagets redusering. Spikeren i kista ble satt av den erfarne superspissen Robert Lewandowski.

– Mens ungguttene har dratt lasset tidligere i kampen, så viser de all sin rutine og prakt her på tampen av oppgjøret, sa TV 2s kommentator Morten Langli.

Leo Skiri Østigård ble sittende på benken for Napoli.

Barcelona gjorde to bytter etter en time, men Barcelonas Lamine Yamal (16) og Pau Cubarsí (17) ble værende på gresset. De to sørget for at den spanske storklubben ble historisk tirsdag kveld:

Ifølge statistikktjenesten Opta ble Barcelona det første laget i utslagsrundene i Champions League for menn til å starte med to spillere som er 17 år eller yngre.

– Det er fantastisk å se en 16-åring spille fotball på det nivået. Vi får nyte hvert sekund, sa Langli.

Cubarsi

Barcelona startet som forventet best tirsdag kveld på olympiastadion. Cubarsí serverte López alene i bakrom etter et kvarter, men chippen hans gikk over mål. Bare minutter etter fikk López satt inn 1-0 med en kontrollert avslutning.

Deretter var det 16-åringen Yamal som var arkitekten da Barcelona kontret. Raphinha satte ballen i stolpen før Cancelo satte inn returen.

Rrahmani scoret 1-2 etter en halvtime. Midtstopperen så ut som en klassisk angriper da han bredsidet inn reduseringen.

Dansk kjempebom

Napoli med målfarlige Khvicha Kvaratskhelia og Victor Osimhen skapte flere farligheter, men Barcelona holdt unna. Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen måtte blant annet strekke seg ordentlig da han på flott vis reddet en heading fra kaptein Di Lorenzo.

Innbytter Jesper Lindstrøm var nærmest for Napoli, men danskens frie heading fra kort hold gikk like utenfor.

Det utnyttet Barcelona som fikk spasert inn 3-1 ved Lewandowski etter lekkert spill da det gjensto sju minutter av ordinær tid.

Mathias Olivera avsluttet i tverrliggeren like før slutt, og Kvaratskhelia skjøt like utenfor i jakten på nok et trøstemål. Champions League-drømmen lever for den avtroppende Barcelona-sjefen Xavi.





(©NTB)