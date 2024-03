Antonio Nusa ute av Solbakkens landslagstropp – Aursnes takket nei

Det skyldes at Nusa har hatt skadeproblemer den siste tiden, og at hans belgiske klubblag håper å få ham klar til resten av vårsesongen.

Brugge skal blant annet spille en avgjørende kamp mot Molde i conferenceligaen torsdag. Trener Ronny Deila har uttalt at lårskadde Nusa kan rekke den kampen.

18-åringen var ikke med da landslagssjef Ståle Solbakken tirsdag presenterte troppen som skal møte Tsjekkia og Slovakia på Ullevaal stadion senere i måneden.

Nusa brakdebuterte for det norske A-landslaget i fjor høst og spilte en glitrende kamp da Jordan ble slått 6-0 i en landskamp i Oslo. Fem dager senere var han nest sist på begge målene i 2-1-seieren over Georgia i EM-kvalifiseringen.

Tenåringen var innbytter i kampene mot Kypros og Spania i oktober. Underveis på den samlingen ble han skjermet fra mediene fordi man ikke ville drive rovdrift på den unge spilleren.

Nusa har tidvis slitt med ryggproblemer, og faren for et tretthetsbrudd har ført til at det har vært nødvendig å matche ham forsiktig i perioder.

Kantspilleren spilte sist for Brugge 25. februar. Siden det har han mistet fire kamper med en hamstringskade.

Mohamed Elyounoussi, som kom inn i troppen da Nusa meldte forfall i november, er denne gangen med. Han har imponert med godt spill i dansk serie og mesterligaen den siste tiden.

