Lecce-manageren skallet ned motstander – fikk sparken

Nedskallingen skjedde etter noen kaotiske sluttminutter i søndagens kamp mellom de to nedrykkstruede klubbene i serie A.

– Etter det som skjedde på tampen av kampen mellom Lecce og Verona, kunngjør klubben at D'Aversa er blitt sparket, skriver Lecce på Twitter.

D'Aversa var allerede under et solid press på grunn av en lang rekke med svake resultater. 0-1-tapet for Verona gjorde at han ble satt under ekstra sterkt press, og med nedskallingen satte han inn den siste spikeren i kisten. Både D'Aversa og Henry fikk rødt kort etter hendelsen.

48 år gamle D'Aversa påberoper seg at han kun beskyttet sine egne spillere. Han har unnskyldt seg i sosiale medier, selv om han hevder at han ikke har skallet ned noen som helst.

Lecce ligger på 15.-plass i serie A med ett poeng over nedrykksstreken. Verona bykset opp til 13.-plass etter to seirer på rappen.

