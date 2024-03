Leverkusen med nytt steg mot tittelen i Bundesligaen

Bayern München, som har vunnet serien 11 ganger på rad, reduserte lørdag luken til sju poeng ved å knuse Mainz 8-1. Søndag svarte Xabi Alonsos ubeseirede seiersmaskin og gjenopprettet ti poengs forsprang.

Nathan Tella og Florian Witz scoret målene i en kamp der Wolfsburg måtte spille over en time i undertall etter at Moritz Jenz ble utvist for to gule kort.

– Vi startet bra og hadde kontroll allerede før utvisningen deres. Vi kunne kanskje våget mer, men vi spilte fornuftig, sa Alonso til DAZN.

Ledermålet kom i det 37. minutt da Alejandro Grimaldo herjet på siden og la ballen på hodet til Tella. Wirtz punkterte kampen med et volleyskudd i det 86. minutt.

Leverkusen står med 21 seirer og fire uavgjorte etter 25 seriekamper, og nå er det bare ni runder igjen.

Leverkusen er også i den tyske cupens semifinale og i europaligaens åttedelsfinale.

