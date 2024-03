Graham Hansen scoret og assisterte i ny overlegen Barcelona-seier

Dermed fortsetter katalanerne på toppen av tabellen uten et eneste tap denne sesongen. De står også bare med én uavgjort etter 19 serierunder og leder med ni poeng ned til Real Madrid på 2.-plass.

Graham Hansen startet som vanlig på høyrekanten for Barcelona og assisterte Salma Paralluelo da hun satte inn sitt andre mål for kampen etter 24 minutter. Fra før hadde også Vicky Lopez notert seg på scoringslisten.

Paralluelo var imidlertid ikke ferdig og fullbyrdet hattricket rett før pause, før hun sendte Barcelona opp i 5-0-ledelse seks minutter ut i andre omgang.

Etter en snau time gjorde Graham Hansen seg gjeldende igjen da hun økte til 6-0, før Alexia Putellas satte inn gjestenes siste scoring med ni minutter igjen på klokken.

To minutter senere gjorde Amaiur Sarriegi et trøstemål for «La Real».

Graham Hansen er inne i en fantastisk sesong hvor hun topper både toppscorer- og assistlisten med 15 mål og 13 målgivende.

Synne Jensen og Ingrid Syrstad Engen satt hele kampen på benken for henholdsvis Sociedad og Barcelona søndag.

