Brennhete Sørloth med assist og vinnermål i Villarreal-seier over Betis

Villarreal fikk dermed en etterlengtet opptur etter det svært skuffende 0-4-tapet for Marseille i første åttedelsfinale i europaligaen.

I det 40. minutt var Sørloth svært uegoistisk da han kom alene gjennom. Han spilte til siden til bedre plasserte Alex Baena, som kunne trille 1-1 i tomt mål.

Midtveis i den andre omgangen, på 2-2, ble kampen avgjort med store prestasjoner av to skandinaver i hver sin ende av banen.

Først gjorde Filip Jørgensen i Villarreal-målet to strålende redninger da Ezequiel Avila først fyrte løs, og Nabil Fekir deretter nådde returen på kloss hold.

Målform

Gerard Moreno dro opp en kontring for Villarreal. Baena gjorde et tungt løp i midten, og forsvarerne fulgte ham. Dermed kunne Baena dytte ballen ut til Sørloth på venstresiden, og han scoret med et tungt diagonalskudd.

Det var hans 13. seriemål denne sesongen. For en uke siden gjorde han hattrick i 5-1-seieren over Granada.

Betis tok ledelsen to ganger hjemme i Sevilla. Først var det ved Guido Rodriguez, så ved Willian José. Villarreal-spillerne mente at ballen hadde vært ute før Pablo Fornals slo innlegget Willian José tok på volley, men ble ikke hørt.

Les også: Sørloth herjet mot Granada – hattrick for Villarreal

Drama

Sørloth var involvert også i 2-2-målet, uten å røre ballen. Moreno slo et innlegg med retning mot nordmannen, og i forsøket på å hindre at ballen nådde ham nikket Sokratis Papasthathopoulos den i eget mål.

Rett etter 3-2-målet til Sørloth ble det drama med knuffing og filming ved sidelinja, og to røde kort. Avila kastet seg ned og lot som Alberto Moreno hadde skallet ham. Det endte med at begge ble utvist.

Tidligere søndag vant Real Madrid 4-0 over Celta ved hjelp av to selvmål. Jørgen Strand Larsen ble byttet ut på 2-0 til Real, som økte to ganger i sluttminuttene.

Les også: Sørloth matchvinner mot Barcelona: – Beste prestasjon av en norsk spiller i La Liga