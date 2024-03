Kane med hattrick – tangerte rekord i debutsesongen

Kane har med det scoret 30 mål denne sesongen. Det er første gang på 60 år at en spiller netter så mange mål i sin første sesong i den tyske toppdivisjonen. I 1963/64-sesongen scoret legenden Uwe Seeler 30 for Hamburg i en og samme sesong.

Rekorden står dermed for fall når det gjenstår ni kamper av årets sesong. Kane gjorde overgang fra Premier League-klubben Tottenham til Bayern i fjor sommer.

Kane jakter også å slå Robert Lewandowskis målrekord i Bundesliga. Polakken scoret i 2021/22 41 mål for Bayern-laget.

Bayern kjørte over gjestene fra Mainz i lørdagens oppgjør, og til pause sto det 3-1. I 2. omgang ble vondt til verre, og etter 70 minutter fullførte Kane sitt hattrick.

Bayern har likevel sju poeng opp til Leverkusen på tabelltopp. Sistnevnte har dessuten en kamp til gode på de regjerende seriemesterne.

Andreas Hanche-Olsen ble byttet inn for Mainz på stillingen 7-1 et kvarter før slutt, rett etter at Kane hadde scoret sitt siste mål.