Garnacho skinte for United: – Som å skulle fange en ørret med en spiseskje

Den unge argentineren var et uromoment og plaget Everton-forsvaret konstant fram til han ble byttet ut etter 82 minutter. Det ga blant annet utslag i to straffespark til vertene før pause.

Garnacho ble først sparket ned av James Tarkowski på vei inn i Everton-feltet i kampens 10. minutt. Bruno Fernandes var sedvanlig trygg fra straffemerket og rullet inn 1-0 lavt i hjørnet.

– Manageren vil at jeg skal gå én mot én, skyte og drible. Jeg vant to straffer. Det er viktig. Å høre et fullsatt Old Trafford synge navnet mitt, er utrolig. Jeg er veldig stolt og glad, sa Garnacho til TNT etter kampen.

Etter 33 minutter var han på farten igjen, og Ben Godfrey stoppet 19-åringen i egen boks ved å tråkke ham på foten.

– Det er jo som å skulle fange en ørret med en spiseskje, dette her. Helt umulig å få tak på, utbrøt Viaplay-kommentator Kasper Wikestad om Everton-forsvarets forsøk på å stoppe Uniteds dribleving.

Denne gang fikk Marcus Rashford straffeansvaret, og han scoret sikkert. Garnacho og Rashford bekledde hver sin kantposisjon for United, og duoens mange bakromsløp skapte trøbbel for Everton gang på gang.

Løskrutt

Bortelaget hadde også sine farligheter, men slurvet i avslutningsøyeblikkene de gangene de fikk muligheten.

Etter 63 minutter fikk United en kjempesjanse til å punktere kampen. Scott McTominay, Jonny Evans og Victor Lindelöf kriget om å få avslutte etter et lavt hjørnespark, men Everton-keeper Jordan Pickford fikk avverget like foran målstreken.

Everton kunne fort ha redusert kvarteret før slutt, men Lewis Dobbin valgte innlegg framfor skudd fra en svært gunstig posisjon, og sjansen rant ut i sanden.

Gjestene presset tidvis mot slutten, men United hadde grei kontroll og berget sin 2-0-føring hele veien inn.

Sjette best

Seieren gjør at United trygger 6.-plassen på tabellen når Premier League beveger seg inn i sesongens ti siste serierunder. Tottenham (to kamper mindre spilt) ligger tre poeng foran rødtrøyene, mens West Ham (én kamp til gode) ligger fem poeng bak.

– Manageren sier at hver kamp nå er en finale. Vi må vinne hver kamp, vi er Manchester United. Vi ønsker å være i Champions League neste sesong, sa Garnacho.

Everton må på sin side finne seg i å være involvert i nedrykkskampen. Laget som underveis i sesongen er blitt trukket seks poeng for økonomisk mislighold, har i skrivende stund fem poengs klaring til Luton like under streken.

Neste helg venter FA-cupfotball for United, mens Everton får en frihelg.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag:

Manchester United – Everton 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Bruno Fernandes (str. 12), 2-0 Marcus Rashford (str. 36).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Scott McTominay, Manchester U., Amadou Onana, Ben Godfrey, Everton.

Manchester U. (4-2-3-1): André Onana – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Jonny Evans (Willy Kambwala fra 87.), Victor Lindelöf – Casemiro, Kobbie Mainoo (Sofyan Amrabat fra 77.) – Scott McTominay, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho (Antony fra 82.) – Marcus Rashford.

Everton (4-4-1-1): Jordan Pickford – Ben Godfrey, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalij Mykolenko (Youssef Chermiti fra 87.) – Jack Harrison (Lewis Dobbin fra 60.), Amadou Onana, James Garner (Ashley Young fra 73.), Dwight McNeil – Abdoulaye Doucouré (André Gomes fra 59.) – Beto (Dominic Calvert-Lewin fra 60.).

Senere kampstart: Bournemouth – Sheffield U. (16:00), Crystal Palace – Luton (16:00), Wolverhampton – Fulham (16:00), Arsenal – Brentford (18:30).

Spilles søndag: Aston Villa – Tottenham, Brighton – Nottingham Forest, West Ham – Burnley, Liverpool – Manchester City.