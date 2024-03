Dramatikk da Cecilie Gotaas Johnsen ble gjenvalgt som RBK-styreleder

Det ble dramatikk på årsmøtet da Ståle Gjersvold «i tolvte time» ble foreslått som ny styreleder i Rosenborg.

Valgkomiteen hadde innstilt på at Cecilie Gotaas Johnsen skulle få to nye år som leder.

Etter en spennende avstemning ble det til slutt klart at Gotaas Johnsen blir sittende. Hun fikk 61,7 prosent av stemmene, skriver Adresseavisen.

– Vi er en splittet klubb

– Jeg har vært på dette årsmøtet i kveld, og det som har skjedd, gjorde at jeg klokken kvart over ti sa ja til å stille som benkeforslag. Årsaken er at vi er en splittet klubb, sa Gjersvold kort tid etter at han var lansert som kandidat.

Men flertallet valgte å beholde Gotaas Johnsen som styreleder. 290 medlemmer stemte for Gotaas Johnsen som styreleder, 180 stemte for Gjersvold og tre stemte blankt.

– Jeg brenner for å jobbe videre med dette, sa Gotaas Johnsen.

Les også: Rosenborg sier nei til VAR – klart flertall for avskaffelse

Stemte nei til VAR

Tidligere på kvelden støttet årsmøtet i Rosenborg forslaget om at klubben skal bli en aktiv motstander av videodømming i norsk fotball. I alt stemte 489 for at RBK skal jobbe for å avskaffet VAR, mens 157 vendte tommelen ned til forslaget fra klubbens supportermiljø.

Motstanden mot videodømming har vært til dels stor i deler av norsk fotball i lengre tid. Særlig fra supporterhold har det vært ytret misnøye med teknologien og anvendelsen av den.

Tidligere har også Brann og Lillestrøm vedtatt å jobbe for å avvikle VAR, mens Viking, Odd, Molde og Kristiansund har derimot stilt seg positive til at VAR skal fortsette.

Les også: Brann skal jobbe for å avvikle VAR – klart flertall på årsmøtet