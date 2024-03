Manchester United ønsker å bygge ny stadion: – Må ta vare på muligheten

Sebastian Coe, som er president i Det internasjonale friidrettsforbundet, skal lede gruppen, opplyser United på sine nettsider. Også klubblegenden Gary Neville skal bidra.

– Jeg har vært utrolig heldig som har fått spilt hundrevis av kamper på Old Trafford, og ingen kan ta fra meg de minnene. Men Old Trafford har ikke utviklet seg de siste årene og nå er vi på et punkt der vi må gjøre noe for at United fortsatt skal ha et verdensklasseanlegg, sier Neville.

Grepet kommer kort tid etter at Jim Ratcliffe formelt overtok den sportslige styringen av storklubben. Ratcliffe har flere ganger det siste året uttalt at klubben trener å modernisere sin stadion.

– Vi må ta vare på denne muligheten, sier Ratcliffe i fredagens pressemelding.

United skriver at gruppen skal se på mulighetene for å fornye hele Old Trafford-området.

