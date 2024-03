Britisk rapport: Fire av fem kvinnelige fotballtrenere har opplevd sextrakassering og fordommer

Det viser en undersøkelse fra organisasjonen Kick It Out, som ble etablert på 1990-tallet for å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen.

Sky News skriver at 115 kvinnelige trenere på ulike nivåer i britisk fotball ble intervjuet. 80 prosent av dem svarte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering, og over halvparten sa de hadde vurdert å slutte på grunn av negative holdninger mot dem.

De kvinnelige trenerne svarte i stort flertall (71 prosent) at de hadde store betenkeligheter med å rapportere tilfeller av trakassering og diskriminering, ifølge studien.

– I en tid med voldsom vekst for kvinnefotballen er det alarmerende at over halvparten av trenerne har sagt de ønsker å slutte, sier Kidt It Out-sjef Hollie Varney.

Undersøkelsen viser at kvinnelige trenere også føler at de blir undervurdert og oversett, og at dette ofte skjer gjennom kommentarer fra kolleger i egen klubb og fra foreldre til barna de trener.