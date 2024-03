Rosenborg sier nei til VAR – klart flertall for avskaffelse

I alt stemte 489 for at RBK skal jobbe for å avskaffet VAR, mens 157 vendte tommelen ned til forslaget fra klubbens supportermiljø. Det kom fram i Adresseavisens direkterapportering.

Fra talerstolen var det nesten utelukkende nei-stemning til å fortsette med VAR-dømming i Norge.

Dermed falt styrets motforslag, der det sto at Rosenborg som en aktiv og kritisk klubb skal bidra til «å kvalitetssikre og stille de rette spørsmålene i videreutviklingen av VAR i Norge».

Motstanden mot videodømming har vært til dels stor i deler av norsk fotball i lengre tid. Særlig fra supporterhold har det vært ytret misnøye med teknologien og anvendelsen av den.

Onsdag gikk Branns årsmøte imot eget styre og administrasjon og vedtok at klubben skal jobbe for å avvikle VAR.

Lillestrøm har som ventet landet på samme konklusjon. Romerikingene var i 2021 alene om å vise motstand da interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball sa ja til videodømming i Eliteserien.

Viking, Odd, Molde og Kristiansund har derimot stilt seg positive til at VAR skal fortsette. Det samme har 1.-divisjonsklubben Aalesund gjort, mens både Start og Stabæk slutter seg til nei-siden.

VAR ble innført før 2023-sesongen og kommer til å bli videreført også i år. En omkamp er ikke et punkt til votering på helgens ting i Norges Fotballforbund.

