Molde kan sikre to norske CL-plasser – her er de mulige scenarioene

Torsdag gyver moldenserne løs på den første av to kamper i åttedelsfinalen mot belgiske Brugge. Foruten penger, ære og en kvartfinaleplass ligger rankingpoeng for Norge i potten.

Foran årets sesong lå Norge på 16.-plass på Uefas såkalte nasjonale klubbkoeffisienter. Det ga ett lag i mesterligakvalifiseringen og tre i kvalifiseringen til conferenceligaen.

Bare ett steg opp – til 15.-plass – vil gi Norge fem klubber i Europa, hvorav to i mesterligaen, én i europaligaen og to i conferenceligaen, fra 2025/26-sesongen.

Kan passere danskene

Per nå ligger Norge på nettopp 15.-plassen etter å ha avansert en plass gjennom 2023/24-sesongen. Nasjoner som Serbia og Ukraina har allerede falt bak Norge på listen, men det er fortsatt land med lag igjen i europacup som kan stikke kjepper i hjulene for en norsk klatring på listen.

Israel og Hellas ligger på plassene bak Norge og har begge to lag igjen i conferenceligaen.

Samtidig har Norge god sjanse til å klatre forbi Danmark, som per nå holder 14.-plassen, ettersom FC København røk ut av mesterligaen onsdag. Danskene har ingen lag igjen i Europa og ligger 0,325 snittrankingpoeng foran Norge.

Det betyr at én seier eller to uavgjortkamper for Molde mot Brugge holder til å sikre et halvt snittpoeng og løfte Norge opp til 14.-plassen.

Avgjørende

I conferenceligasluttspillet får lagene to poeng per seier og ett poeng per uavgjortkamp, som igjen deles på antall lag nasjonen har hatt inne i europacupene. Det er i Norges tilfelle fire lag, slik at hvert Molde-poeng vil gi 0,25 snittpoeng for nasjonen.

Først fra semifinalene blir det bonuspoeng i form av rundeavansement. Det er en lang vei dit for det norske laget, men en seier på veien vil altså kunne bli helt avgjørende for Norges Europa-framtid.

– Dette er en gruppe som virkelig ønsker å gripe sjansen som kommer nå. Vi er i bra form, og vi gleder oss, sa Molde-trener Erling Moe på pressekonferansen foran hjemmekampen mot Brugge.

Det er garantert at minst ett lag fra enten Hellas eller Israel vil gå videre til kvartfinalene. Det skyldes at greske Olympiakos skal opp mot Maccabi Tel Aviv.

Det andre israelske laget, Maccabi Haifa, møter knallsterke Fiorentina fra Italia, i åttedelsfinalen. PAOK (Hellas) skal spille mot Dinamo Zagreb.

Truslene

Ingenting er avgjort ennå, men Norge vil være tjent med at de israelske lagene gjør det så dårlig som mulig. Israel ligger nærmest Norge på Uefa-koeffisientene, og det skiller 0,75 snittpoeng per nå.

Israel har også fire Europa-deltakere poengene skal deles på. Dersom Molde skulle tape begge kampene mot Brugge, betyr det at Maccabi-klubbene må spille inn tre poeng for at Israel skal passere Norge.

Hellas har på sin side 2,4 snittpoeng å ta inn på Norge. Landet har også hatt fem klubber med i europacupene, og det betyr at hele 12 rankingpoeng må spilles inn dersom Norge skal passeres.

I aller beste konsekvens – dersom Molde går ordentlig langt i conferenceligaen – vil Norge kunne innta 12.-plassen på den nevnte Uefa-rankingen. Da må man i så fall passere Sveits og Østerrike, som har igjen henholdsvis Servette og Sturm Graz i samme turnering.