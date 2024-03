Graham Hansen med assistdobbel – Barcelona nærmest klar for cupfinalen

Katalanerne har dermed et sterkt utgangspunkt før returoppgjøret i Barcelona neste torsdag.

Det tok bare 14 minutter før Aitana Bonmatí sendte gjestene i ledelsen, og bare to minutter senere satte hun inn sitt andre mål for kvelden. Graham Hansen sto for assisten på begge scoringene.

Tolv minutter før full tid fastsatte Salma Paralluelo til 3-0 etter å ha blitt spilt opp av Patricia Guijarro.

Både Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen startet kampen for «Blaugrana». Sistnevnte ble byttet ut etter 67 minutter, mens Graham Hansen fikk 78 minutter.

I det andre semifinaleoppgjøret spilte Atlético Madrid og Real Sociedad 1-1 onsdag.

Den spanske cupfinalen for kvinner spilles 18. mai.

