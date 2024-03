Chelsea med milliardunderskudd under nye eiere etter elleville spillerkjøp

Todd Boehly og selskapet Clearlake Capital overtok styringen av London-klubben sommeren 2022. Siden den gang har det blitt brukt enorme summer på å forsterke spillerstallen, men den sportslige suksessen har uteblitt.

Det har kostet dyrt. I regnskapet for 2022/23-sesongen kommer det fram grufulle tall for Boehly og co., som må tåle et underskudd på 90,1 millioner pund (1,199 milliarder kroner)

Inntekten til Chelsea økte fra 481 millioner pund til 512, men fall i TV-inntekter skal være en av grunnene til at underskuddet ble såpass ille. De endte på 12.-plass i ligaen og røk tidlig ut i både FA- og ligacupen.

Chelsea opplyser torsdag at de fortsatt er innenfor de økonomiske reglene i Premier League, ifølge AP:

«Klubben fortsetter å balansere suksessen på banen sammen med de finansielle reglene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Premier League».

