Tidligere sykkeltopp ansatt som daglig leder i Norsk Toppfotball

Haugland sluttet nylig i Uno-X-systemet etter at Thor Hushovd overtok jobben som toppsjef for selskapets fremadstormende sykkellag.

Nå begir han seg inn i fotballmiljøet.

– Jeg er ydmyk og veldig stolt over at styret i NTF har valgt å satse på meg i denne rollen. Fotballen i Norge er identitet og kultur. Det er et sportslig og kommersielt produkt som nå har et voldsomt momentum, sier Haugland.

Tung erfaring

– Med klubbene som ledestjerner skal vi jobbe beinhardt for å nå de målene vi har satt oss sammen fram til 2028. NTF skal alltid være klubbenes røst hva angår langsiktighet, utvikling og vinnerkulturer, legger han til.

Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball er glad for å ha landet Haugland som ny leder.

– Vi er svært fornøyde med å ha landet vår framtidige daglige leder etter at Leif Øverland går av som pensjonist. Jens har fra første intervju gitt et meget solid inntrykk med sin væremåte og sitt engasjement, sin bakgrunn og erfaring fra relevante miljøer og sist, men ikke minst, med sin verdiplattform, sier han.

Offensiv satsing

Trønderen Haugland har ledet den offensive satsingen på sykkelsporten i en årrekke. Under Hauglands ledelse har Uno-X etablert seg som et av lagene som ligger tettest på verdenstouren.

I sommer står laget for andre år på rad på startstreken i Tour de France.

Leif Øverland gir seg som administrerende direktør i Norsk Toppfotball i august. Han har hatt jobben i ti år.

Øverland ble ansatt i 2013. Han overtok da etter Nils Røine.

Norsk Toppfotball er interesseorganisasjonen for klubbene på de to øverste nivåene i herrefotballen.