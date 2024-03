Skaderammet Brugge uten Nusa og Vetlesen mot Molde

Avisene Het Laatste Nieuws og Het Nieuwsblad skriver at Nusa sliter med en skade, mens Vetlesen er syk. Nordmennene var angivelig ikke med på flyet da Brugge-troppen reiste til Molde onsdag.

Det skal også være flere skadeproblemer i Brugge-trener Ronny Deilas tropp. Førstekeeper Simon Mignolet samt Eder Balanta og Igor Thiago er ute, slik de og Nusa også var i forrige seriekamp.

Ifølge Het Nieuwsblad kommer Nordin Jackers til å stå i mål mot Molde, mens Casper Nielsen trolig tar Vetlesens plass på midtbanen. Vetlesen scoret i helgens 3-0-seier over Genk på bortebane.

Deila skal senere onsdag ha pressekonferanse foran Molde-møtet.

Den første kampen i åttedelsfinalen spilles i Molde torsdag kveld, mens returkampen går i Belgia i neste uke.

For Molde er kaptein Magnus Wolff Eikrem usikker til kampen. Trener Erling Moe sa onsdag at det er «touch and go» med tanke på om playmakeren kan spille.

– Han følte seg såpass at han var ute og rørte på seg i dag, og det pleier å love bra for Magnus. Men det er touch and go. Vi får se i morgen.