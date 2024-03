FCK øyner sjokkseier i Manchester: – Det kan være at City undervurderer oss

– Det kan være at City undervurderer oss, sier FCK-spiller Elias Jelert.

Kevin De Bruyne, Bernardo Silva og Phil Foden sikret 3-1-seier og sikret nærmest avansementet på bortebane. Jelert tror likevel at dansken kan sjokkere dem.

– Vi vet ikke hvilket lag de stiller, men hvis de tror det blir en rolig dag på kontoret, så kan vi kanskje overraske dem.

FCKs nederlandske forsvarsspiller Kevin Diks kan derimot knapt se for seg at de engelske storfavorittene tar lett på oppgaven mot de danske mesterne.

– City vet de vil få problemer hvis de undervurderer oss. Du kan ikke undervurdere FCK, for det er ingen tilfeldighet at vi har vært i Champions League to år på rad, sier han.

City er imidlertid inne i et tettpakket kampprogram, hvor de møtte rivalene Manchester United forrige helg, mens serieleder Liverpool venter bare noen dager etter møtet med FCK.

Derfor kan det bli et City-lag med noen store stjerner på benken i Champions League-oppgjøret.

– Jeg vet ikke om jeg virkelig håper at De Bruyne og Erling Braut Haaland starter på benken, men det vil gjøre oppgaven lettere for oss, sier Jelert.

Mohamed Elyounoussi og Birger Meling spiller på det danske hovedstadslaget mens Haaland og Oscar Bobb forventes å være i City-troppen til onsdagens oppgjør.