Eriksen valgt til ny styreleder for et utvidet styre i Vålerenga

Etter at Tuva Sørheim og resten av styret stilte sine plasser til disposisjon etter nedrykket, ble tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen innstilt av valgkomiteen. Foran årsmøtet, som ble lukket for pressen, var det forventet at Eriksen skulle bli stemt inn som ny styreleder og etter årsmøtets valg ble Eriksen enstemmig valgt.

Etter det Dagsavisen har blitt fortalt talte han til klubbens medlemmer, der han fortalte at det nå var tide for å samles og stake ut en ny kurs på veien opp igjen til Eliteserien.

– Jeg gleder meg til oppgaven som venter, og jeg gleder meg til å se kampene på Intility Arena. Seriestarten er kun få uker unna, og det engasjementet som er rundt klubben er helt fenomenant. Det skal bli utrolig gøy å være en del av det utvida laget, sier Eriksen til klubbens hjemmesider.

Eriksen er konsernsjef i Bane Nor. Tidligere var han kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022. Han har også vært direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. I tillegg til at han har en fortid som pressesekretær på Stortinget og politisk rådgiver.

På vegne av supportergrupperingene Klanen, Ikaros og Kokos har det også kommet et forslag om å utvide styret i Vålerenga Fotball Elite med to styremedlemmer, som i dag består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og varamedlem.

Forslagsstillerne mener det blant annet gjør styret mindre sårbart ved forfall og frafall, i tillegg til at det vil gi ekstra mangfold i kompetanse og erfaring, samt økt kapasitet for strategisk tenkning.

Selv om styret i Vålerenga innstilte på å avslå forslaget, ble forslaget vedtatt på tirsdagens årsmøte. Vålerenga skriver på sine hjemmesider at Marianne Eskeland og Julian Madsen ble valgt inn som nye styremedlemmer, i tillegg til Ole Kristian Sandvik som vara.

