Mbappé viste klasse da PSG slo ut Sociedad og tok seg til kvartfinale

Han scoret begge sitt lags mål da Real Sociedad ble slått 2-1 på bortebane og 4-1 sammenlagt.

Real Sociedad gikk hardt ut foran sine egne fans i håp om å ta igjen PSGs tomålsledelse fra første kamp, men hjemmeforsvaret hadde intet svar da Mbappé for alvor viste hva han kan.

25-åringen hadde allerede skapt en kjempesjanse for Bradley Barcola da han i det 15. minutt ble spilt fram av Ousmane Dembélé og stormet til dødlinja. Første gang han befant seg der, slo han skrått ut til Barcola, som satte keeper Alex Remiro på en prøve han besto. Denne gang bestemte Mbappé seg for å gjøre det selv.

Han utfordret stopper Igor Zubeldia og fintet ham svimmel før han skrudde ballen rundt backen Hamari Traoré og inn i lengste hjørne.

Dommeren ventet med å la Real Sociedad ta avspark, men et var ingen VAR-sjekk. Han hadde oppdaget et hull i nettet der Mbappés avslutning traff.

Superstjerne

Mbappé har gjort seg upopulær hos klubbledelsen ved å beslutte at han forlater klubben i sommer. Han har fått mindre spilletid i serien, men PSG-trener Luis Enrique er ikke så dum at han ikke bruker superstjernen i jakten på mesterligasuksess.

Etter en snau halvtime holdt Mbappé på å gjøre 2-0 for gjestene. PSGs høye press førte til at 17-åringen Warren Zaïre-Emery taklet ballen fram til Barcola, som slo flatt inn fra høyre. Mbappé styrte ballen mot nærmeste hjørne, men Remiro fikk en lang tå på ballen og avverget til corner.

2-0-målet kom i stedet i det 56. minutt. Etter flere fine trekk kom ballen til Lee Kang-in, som spilte Mbappé gjennom fra midtstreken. Han fikk løpe alene nedover venstresiden. Inne i feltet fintet han skudd i lengste hjørne og skjøt hardt i mål ved nærmeste stolpe.

Hevet seg

På 0-2 hjemme og 0-4 sammenlagt gjorde Real Sociedad-trener Imanol Alguacil et par bytter og så sitt lag heve seg. Han trodde laget hadde funnet en vei inn i kampen da innbytter Ander Barrenetxea i det 63. minutt nikket Zubimendis innlegg i mål, men VAR-bildene viste at han så vidt var offside.

Real Sociedad fortsatte å angripe og skape sjanser, men en blanding av dårlige avslutninger og gode redninger av Gianluigi Donnarumma førte til at PSG aldri fikk grunn til å frykte for avansementet. Mikel Merinos trøstemål kom først i det 89. minutt.

Bortsett fra koronaårene 2020 (finale) og 2021 (semifinale) hadde PSG sagt takk for seg i mesterligaens åttedelsfinale fem ganger på rad. Nå kan laget se fram mot kvartfinale for fulle tribuner, og håpet lever om at Mbappé skal bidra til klubbens første mesterligatittel før han som den siste av lagets superstjerner (etter Neymar og Lionel Messi) forlater klubben.

