VAR-motstanderne led nytt nederlag – Molde stemte for å beholde teknologien

Det ble klart på klubbens årsmøte.

Avstemningen rundt et innkommet forslag om å stille seg negativ til VAR ble nedstemt med stort flertall.

I forslaget het det blant annet at VAR ikke gjør fotballen mer rettferdig, samt at opplevelsen for publikum blir dårligere. «Nær sagt ingen vet helt hva de driver med eller hva vi prøver på – heller ikke de sterkeste pådriverne for VAR», het det fra forslagsstilleren.

I merknadene påpekte styret i Molde på sin side at klubben er bundet av og må respektere avtaler som er inngått. Disse handler blant annet om bruken av VAR i eliteserien.

Det ble også at VAR-bruk er nedfelt i Norges Fotballforbunds strategiplan som ble vedtatt av fotballtinget i 2020, samt at Molde gjennom Norsk Toppfotball har godtatt innholdet i den gjeldende medieavtalen som VAR er en del av.

Forventinger ikke innfridd

Molde-toppene vedgikk at forventningene om at «VAR skulle gitt et enda bedre og mer rettferdig resultat» ikke er innfridd. Styreleder Øystein Neerland påpekte samtidig at NFF har varslet endringer og justeringer, blant annet basert på innspill fra klubbene.

«Styret har tillit til at arbeidet som gjøres i NFF vil være med å utvikle VAR i Eliteserien og vil bl.a. gjennom NTF jobbe aktivt med å bidra til denne utviklingen», het det i styrets merknader.

Avslutningsvis ble det manet til tålmodighet.

"Toppfotballen er i konstant endring og utvikling. Erfaring fra andre land viser at det har tatt tid å få VAR-leveransen opp på målsatt nivå. Styret mener det vil være feil å binde klubben og administrasjonen opp til et standpunkt som man ikke kan stille seg bak, på et område som kun har vært i virke en sesong og fortsatt er i utvikling", skrev styret.

Medlemmene ble således anbefalt om å stille seg bak videre bruk av VAR og stemme ned det innkomne forslaget. Det ble også utfallet.

Les også: Prøvespillerne er fortsatt i Vålerenga: – De er interessante og trives med oss (+)

Nye årsmøter venter

VAR-motstanden har vært til dels stor i deler av norsk fotball i lengre tid. Særlig fra supporterhold har det vært ytret misnøye med teknologien og anvendelsen av den.

Så langt har imidlertid ingen klubber tatt et aktivt standpunkt mot VAR. Tidligere har Odd og 1. divisjonsklubben Aalesund på sine årsmøte stilt seg positiv til at bruken skal fortsette.

I tiden som kommer følger årsmøter i en rekke andre toppklubber i norsk fotball. Også der er VAR ventet å bli et tema.

Den omstridte teknologien ble innført i Eliteserien foran 2023-sesongen.

Les også: Økt gjeld, lønnseksplosjon og overgangskomité – nå skal det kuttes i VIF (+)