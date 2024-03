Fotballforbundet inviterer klubber i hele landet til å ta miljøgrep: – Vår tids store utfordring

Mandag møttes Norges Fotballforbund (NFF) og Handelens Miljøfond (HMF) i Ski idrettspark. «Mer fotball, mindre plast» er visjonen. Før jul ble det kjent at HMF ga NFF 80 millioner kroner for å sette i gang med prosjektet.

– Dette er vår tids store utfordring, sa fotballpresident Lise Klaveness til de frammøtte.

– Alle som har vært på en kunstgressbane, vet hvor enkelt de svarte kulene lurer seg inn i sko, klær, bager og så videre. Det er lett å tenke at det ikke er snakk om så mye, men når man legger til grunn at det er nesten 350.000 aktive fotballspillere i Norge, og at flesteparten av disse trener og spiller kamper på kunstgressbaner, så forstår man at problemet fort blir stort, sier hun.

95 prosent

Spredning av gummigranulat i naturen medfører store utslipp av mikroplast. Samarbeidet mellom NFF og HMF gjør at klubber kan søke om støtte til å bygge fysiske barrierer rundt banen for at de små, svarte gummikulene blir værende på arenaen.

MHF anslår at disse barrierene kan redusere opptil 95 prosent av lekkasjen fra kunstgressbaner.

– Dette er et reelt problem på svært mange av landets kunstgressbaner akkurat nå. Veldig mange klubber og kommuner henger etter, og vi verken kan eller vil lukke øynene for en miljøutfordring av denne dimensjonen. Det ønsker heller ikke klubbene. Alt innfyll hører hjemme på banen, ikke i naturen, sier Klaveness.

Klubber og baneeiere kan søke om tiltak for inntil 350.000 kroner per bane. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, og pengepotten fra HMF fordeles på de to neste årene (40 millioner per år).

Forbudt om sju år

Det antas at 1500 tonn gummigranulat spres fra kunstgressbaner i året.

– Omtrent tre firedeler stammer fra vinterdrift. Fysiske barrierer rundt banene er både det mest effektive og dyreste virkemiddelet, sier HMF-leder Cecilie Lind.

Det finnes omkring 2000 kunstgressbaner med gummigranulat i Norge i dag. I 2031 slår EU-forbudet inn med omsetningsforbud. Inntil da må et nytt miljøvennlig innfyll være på plass. Hittil har det vist seg vanskelig å finne noe som er godt nok for norske forhold.