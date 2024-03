Sjokkexit for Hoseth i Lyngby – klubben tar kritikk for «feilvurdering»

Det opplyser klubben på sin nettside.

«Lyngby Boldklub beklager og håper på forståelse fra fansen og omverden, samt fra Magne Hoseth», skriver klubben.

Den opplyser videre at beslutningen ikke har noe med resultatene å gjøre, men at det var en «feilvurdering» fra klubbens side.

– Vi er fryktelig triste over situasjonen. Det er kun vi som kan kritiseres, og vi vil gjøre alt for å hjelpe Magne og familien videre. Det er vi som har trukket Magne ut av en god jobb, fått familien hans til Danmark, sier Lyngby-direktør Andreas Byder.

For halvannen måned siden opplyste klubbens fotballsjef Niclas Kjeldsen at Hoseth var en «utrolig god match med tanke på personlighet og ambisjoner»

Takker

Hoseth ledet Lyngby i kun to kamper. Det endte med to tap.

– Jeg vil virkelig takke både troppen, staben og ledelsen i Lyngby. Selv om det ikke ble et langt opphold, har jeg følt meg utrolig velkommen fra dag én, og jeg har bare opplevd flinke folk som har tatt imot meg, mine verdier og spillideer. Jeg vil benytte anledningen til å takke spesielt ledelsen for at de har troen på meg og gitt meg sjansen, sier Magne Hoseth i en uttalelse, før han fortsetter:

– Dette er en sjanse jeg setter veldig stor pris på, men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Lyngby har vist seg å være en dårlig match, derfor har jeg full respekt og forståelse for klubbens avgjørelse. Jeg ønsker klubben alt godt fremover.

Kom fra Færøyene

Hoseth har tidligere vært assistenttrener i Kristiansund.

Som spiller representerte han blant andre Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Notodden.

Lyngby ligger på niendeplass i den danske superligaen etter 19 serieomganger.

Nordmannen kom fra trenerjobben i færøyske Klaksvik. Der hadde han stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.

NTB har vært i kontakt med daglig leder i den norske trenerforeningen, Geir Åge Olsen. Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gi kommentarer rundt Hoseths avgang.

