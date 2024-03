Midtjylland-trener Sandstø om alvorlig syke Kristoffer Olsson: – Positive signaler

– I går (torsdag) var det positive signaler på det som har skjedd de siste dagene. Legene er fornøyde. Han er stabil, sier Sandstø til NTB.

Sandstø er førstelagstrener i Midtjylland, klubben til den svenske landslagsspilleren Olsson. Tirsdag gikk klubben ut med nyheten om at Olsson hadde kollapset i sitt hjem og siden fått behandling på sykehus. Han lå da i respirator.

Sandstø forteller om en vanskelig situasjon i klubben.

– Det er naturlig at det blir en litt mer lavmælt stemning og at dette preger hele atmosfæren i klubben. Kristoffer er en gutt som har vært lenge i klubben og har DNA-et til Midtjylland. Han er sånn alle i Midtjylland ønsker at man skal være, sier han til NTB.

– Det påvirker alle

Fredag kveld kan Midtjylland ta over tabelltoppen i den danske superligaen med seier over tabellnabo FC København. Det blir en kamp hvor Olsson vil være i tankene til alle involverte. Det var han også under søndagens kamp mot AGF, men da var det kun laget som kjente til den dramatiske situasjonen.

Sandstø forteller at spillerne får daglige oppdateringer og har tilbud om å snakke med mentaltrener.

– Det påvirker alle. Han er en sosial og fin gutt som kommer i kontakt med veldig mange andre. Han er en som blir lagt merke til, sier han.

Midtjylland kom med en oppdatering rundt Olsson torsdag. Klubben skrev da at «fotball har den siste tiden vært sekundært i Midtjylland».

– Det er en vanskelig balansegang med at man bryr seg samtidig som man jobber hardt for å ta tre nye poeng. Skal man ta tre nye poeng, må man gi gass. Det er vanskelig å vinne fotballkamper her nede, sier Sandstø.

Les også: Svensk landslagsspiller lagt i respirator: – Dypt preget

– Gjøre det beste ut av det

Sandstø gikk fra Jerv til Midtjylland i fjor sommer. Han jobber med sjeftrener Thomas Thomasberg.

– Vi har en lagkamerat som er i en sinnssykt vanskelig situasjon, og det er vi påvirket av. Det vi kan gjøre, er å få det beste ut av det. Gjøre noe med det vi kan og være der for hverandre. Vi reagerer forskjellig, og det har vært plass til alle i det mangfoldet vi er, har Thomasberg uttalt til klubbens nettside.

Tidligere Stabæk- og Molde-spiller Ola Brynhildsen er en del av Midtjylland-laget som tar imot FC København i kveld klokken 19 på en utsolgt arena.

Les også: Fotballspiller vekket fra kunstig koma etter stygg hodeskade: – Alberth er en fighter