Midtjylland hyllet alvorlige syke Olsson med seier i toppkampen

Seieren sendte Herning-laget til topps i dansk superliga etter 20 kamper. Mads Bech Sørensen scoret det første målet etter litt over en halvtime, mens Dario Osorio doblet ledelsen langt ut i overtiden.

Kampen var Midtjyllands første etter at det tidligere i uken ble kjent at Olsson ligger i respirator som følge av en alvorlig hjernesykdom.

Før avspark kom klubben med en oppdatering om tilstanden til den svenske landslagsspilleren. Der sto det at han gjør små forbedringer, men at situasjonen fortsatt er alvorlig. Videre ble det påpekt at Olsson fremdeles ikke er ved bevissthet.

I toppkampen ble han spesielt hyllet etter åtte minutter. Da ble spillet stoppet slik at lagene og publikum kunne delta i en applaus på ett minutt. Olsson spiller med draktnummer 8 i Midtjylland.

På et banner på tribunen sto følgende melding: «Vår svenske supermann, kjemp alt du kan!».

Midtjylland topper tabellen to poeng foran Brøndby (én kamp mindre spilt), mens det er tre poeng ned til FC København.

Ola Brynhildsen spilte snaut 70 minutter for hjemmelaget, mens Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for FCK. I pausen tok gjestene Birger Meling ut av laget.

