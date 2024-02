Fersk statistikk: Eliteserien blant verdens «snilleste» ligaer

Rapporten omfatter 71 ligaer rundt om i verden og har kartlagt statistikk for røde kort, gule kort, frispark og tilleggstid per kamp.

På frispark og gule kort utmerker den norske toppligaen seg. Med et snitt på 20,02 frispark per kamp har Eliteserien kun den nederlandske æresdivisjonen (19,96) foran seg på listen over de mest høflige. Verstingen er brasilianske Serie B med et snitt på 30,34 per kamp.

Eliteserien er også ligaen med fjerde færrest gule kort per kamp (3,13). Her er også æresdivisjonen noe snillere med et snitt på 3,05, mens Japans J2- og J1-liga topper tabellen med henholdsvis 2,73 og 2,82 gule kort i snitt per kamp.

Nivå to i Japan har også færrest røde kort med 0,10. Her plasserer Eliteserien seg som den 20. snilleste ligaen med 0,20, bak serier som Premier League, tyske Bundesliga og danske Superliga.

Boliviansk liga er råest i verden med heftige 0,61 utvisninger i snitt per kamp, fulgt av peruansk (0,53) og chilensk (0,46) toppdivisjon. Flest gule kort deles ut i Uruguay, med 6,07 i snitt.

Eliteserien befinner seg også i nedre del når det kommer til tilleggstid. Det legges i snitt til 7 minutter og 54 sekunder per kamp i Norge, mens tallet er lavest i Slovakia med 5.58 og høyest i Qatar med 13.49.

