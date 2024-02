Eric Kitolano klar for LSK: – Vi har fulgt ham lenge

LSK bekrefter signeringen i sine kanaler.

Kitolano har signert på en treårsavtale med Åråsen-klubben og trener for første gang med sine nye lagkamerater i Marbella tirsdag.

– Jeg tror dette blir fint. En bra utfordring for min del. Jeg håper det jeg kan tilby passer bra med hva klubben ønsker. Inntrykket mitt av LSK er at det er en samlet klubb, der folk drar i samme retning, og at Åråsen alltid er et tøft sted å komme til. Det håper jeg kan fortsette, sier Kitolano.

– Jeg kjenner en del i og rundt laget fra før, så jeg kommer nok til å komme fort inn i gjengen, legger 26-åringen fra Skien til.

Flere medier har meldt at Bodø/Glimt skal ha forsøkt å hente Kitolano, men at valget falt på LSK.

Han er født i Kongo, men familien – som også inneholder fotballbrødrene John og Joshua – flyttet etter hvert til Telemark og Eric Kitolano fikk sin debut på Odds A-lag som 18-åring i april 2016.

– Dette er noe vi har jobbet lenge med. Allerede i fjor sommer la vi ut en føler som etter hvert har resultert i at vi nå har fått ham til LSK. Vi har jo fulgt ham lenge, både da han var i Ull/Kisa, Tromsø og Molde. Han både scorer og skaper mål, og vi har stor tro på at han vil gjøre det samme hos oss, sier sportssjef Simon Mesfin.

– Eric vil få en fremtredende rolle offensivt i banen. Han passer godt inn i gruppa og i den kulturen vi ønsker å bygge. En hardtarbeidende spiller med spisskompetanse, legger han til.