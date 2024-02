Tomasson blir svensk landslagssjef: – Tar steget mot en ny æra

Tomasson var sist trener for den engelske klubben Blackburn. Klubben opplyste nylig at dansken forlater stillingen.

Den tidligere spisskjempen blir historisk som den første utenlandske landslagssjefen i svensk herrefotball.

– Jeg ser veldig fram til å begynne på dette fine oppdraget, og til å møte supportere, spillere og medier i Sverige. Og å få tenke, snakke og drømme i blått og gult, sier Tomasson.

Sverige møter Portugal og Albania til privatkamper i mars. Det blir Tomassons første som sjef.

Etterfølger Andersson

Sverige har vært på utkikk etter ny hovedtrener etter at Janne Andersson ga seg i november i fjor etter sju år ved roret.

Andersson hadde varslet at han ville gå av som trener dersom Sverige ikke lyktes med å kvalifisere seg til sommerens europamesterskap. Det klarte de ikke. Sverige maktet heller ikke å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2022, og rykket dessuten også ned til nivå tre av nasjonsligaen.

Den siste tiden har blant annet Olof Mellberg og Per-Mathias Høgmo blitt linket til den ledige jobben. Nå blir Tomasson lagets nye trener.

– Med Jon Dahl Tomassons erfaring fra internasjonal fotball tar herrelandslaget steget mot en ny æra. Jeg er ekstremt glad og stolt over at vi kan knytte en landslagssjef av Jons kaliber til oss, og jeg er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort og prosessen vi har hatt for å finne den beste løsningen, sier det svenske forbundets generalsekretær Andrea Möllerberg.

– Jon Dahl Tomassons egenskaper passer godt til kravspesifikasjonen. Det var ikke avgjørende, men vi setter pris på spillerbakgrunnen hans. Vi ser det som en styrke at han har god forståelse for hva landslagsdrift er etter årene som assisterende landslagssjef i Danmark, sier fotballsjef Kim Källström.

Hareide-assistent

Han understreker videre at fotballfilosofien til Tomasson vil bety en stilendring for Sverige.

– Jon Dahl Tomassons måte å spille positiv angrepsfotball på er noe som vil passe spillergruppen vår godt. Han har også god erfaring med å være en frontfigur, noe man naturlig nok blir for det svenske herrelandslaget, sier Källström.

Tomasson, med 112 landskamper for Danmark, var Åge Hareides assistenttrener for det danske landslaget under en svært suksessrik periode. Under duoens ledelse kvalifiserte de seg både til VM i Russland i 2018 og EM i 2021.

Tomasson tok over mesterskapsserieklubben Blackburn før fjorårets sesong, og ledet dem til en imponerende sjuendeplass. Bare svak målforskjell forhindret dem i å spille opprykkskvalifisering til Premier League.

