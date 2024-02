Stjerneforfall kan åpne for stortalent: – Alle må være forberedt

Tidligere mandag ble det klart at både Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg må stå over tirsdagens kamp i Stavanger grunnet skader.

– Jeg må bare omstille meg, det er min jobb som trener. Det er en god mulighet for alle spillerne i troppen. Vi ønsker å være bedre enn i den første kampen, og nå vet vi at vi må gjøre det uten de to, sa Grainger på pressemøtet mandag.

– Det er en god situasjon, fordi det utfordrer meg, fortsatte hun.

– Skal respektere kampen

Norge har med seg 3-0 fra det første oppgjøret. Dermed ser det lyst ut med tanke på norsk deltakelse i A-divisjonen i nasjonsligaen også til høsten.

– Vi skal respektere kampen. Det er om Kroatia, men også om at vi må være bedre. Vi skal vise noe at det vi lærte på fredag, sa Grainger.

Også kaptein Maren Mjelde stilte på mandagens pressemøte. Hun kan tirsdag få sin 176. landskamp, noe som er tolv mindre enn rekorden til Hege Riise. Solveig Gulbrandsen har nest flest i historien med sine 183.

Avslører ikke laget

Signe Gaupset og Justine Kielland jakter begge sin debut for landslaget. Kielland var i troppen mot Frankrike i høst, men kom ikke på banen. Gaupset ble for første gang tatt ut til denne samlingen.

– Det er en mulighet for alle spillerne. Jeg skal ikke avsløre startelleveren nå. Når man får skader, er det andre spillere som får sjansen. Alle spillerne må være forberedt, sa Grainger.

Grainger ble landslagssjef i januar etter at Leif Gunnar Smerud hadde ledet laget en periode. Hege Riise ga seg som landslagstrener i kjølvannet av Norges svake VM-innsats i fjor sommer.

Graingers avtale løper til 31. desember 2026 – med automatisk fornyelse til august 2027 om landslaget kvalifiserer seg til VM-sluttspillet sommeren 2027.