Norsk fotball slapp unna radikalt Fifa-forslag: – Fryktet enorme endringer

– Vi er veldig fornøyd med utfallet. Når det første forslaget kom, fryktet vi enorme endringer for norsk toppfotball. Nå ser vi at vi lander på beina, sier Øyvind Moltubakk til NTB.

Moltubakk er anleggssjef i Norges Fotballforbund (NFF) og har jobbet med forslaget fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Fifa har ønsket å endre kvalitetskriteriene for kunstgressbaner for breddefotball og toppfotball. Enkelt forklart ville kravene blant annet ført til at banene måtte blitt hardere. Det ville gjort det krevende for norske toppklubber som både trener og spiller kamp på samme underlag i tillegg til aldersbestemte lag.

– Langt fra enighet rundt lunsj

Fifas forslag i høst ble møtt med stor skepsis. Siden den gang har det blitt jobbet fra flere hold fram til avgjørelsen ble tatt i februar.

NFF har sammen med flere europeiske forbund i «Technical Advisory Group» (TAG) jobbet mot Fifa de siste månedene. Alt endte i et møte tidligere i februar med nesten enstemmig avgjørelse for nye kriterier som gjør at situasjonen er så å si lik dagens situasjon, men med noe endring for testmetodene.

Moltubakk deltok i møtet med Fifa, hvor det ifølge ham selv ikke var åpenbart at partene skulle komme til enighet.

– Det var langt fra enighet om noe rundt lunsj. Mot slutten av dagen klarte man å lande konsensus på et kriteriesett som alle partene kunne leve med, uten store endringer fra dagens kriterier. Vi er veldig fornøyde med dette.

– Landet på rett side

Alle i norsk fotball har hatt den samme bekymringen for forslaget. Det inkluderer Niso (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon).

– Dialogen med NFF har vært god. Jeg opplever at vi har landet på rett side, sier Niso-leder Kristoffer Vatshaug til NTB.

Den nye kunstgressmanualen blir publisert av Fifa 1. april.

(©NTB)