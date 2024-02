Graham Hansen og Hegerberg ute mot Kroatia

Det opplyser Norges Fotballforbund.

Det blir ikke hentet inn noen erstattere.

– Vi har hatt en god dialog med Caroline og tror det beste er at hun returnerer til klubben sin. Det er noen ganger vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden i skader før det har gått noen dager. Er vi i tvil, så er det ikke tvil, da tar vi naturligvis hensyn til spillerens helse og tar ingen risiko, sier landslagstrener Emma Grainger.

Hansen måtte byttes av banen få minutter ut i andre omgang i nasjonsligaoppgjøret mot Kroatia med en hamstringskade. Hegerberg fikk seg en smell underveis i, og i etterkant av, kampen, opplyser NFF.

Norge møter Kroatia over to kamper for å avgjøre hvem av dem som får beholde plassen på A-nivået i nasjonsligaen. Norge leder 3-0 før returoppgjøret på norsk jord tirsdag. Hansen og Hegerberg scoret to av målene i første kamp.

– Det er naturligvis synd å miste Ada, men det er det eneste riktige å sette hennes helse først. Både Ada og Caroline er sentrale spillere i denne troppen, som ga avgjørende bidrag til at vi nå har et veldig godt utgangspunkt før returoppgjøret mot Kroatia, sier Grainger.

Graham Hansen har vært i fryktinngytende form denne sesongen, og 29-åringen har notert hele 14 scoringer og tolv målgivende pasninger for den regjerende Champions League-mesteren Barcelona. Hun noterte seg også for 2-0-målet i fredagens kamp.