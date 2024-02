Bowen ga Ajer og Brentford mareritt etter karrierens første hat trick

Britiske medier har den siste tiden spekulert høyt i at Moyes sitter utrygt i sjefsstolen i London-klubben. Før mandagens opptur sto West Ham uten seier i ligaen i 2024.

Flere stygge tap den siste tiden har også bidratt til at presset på manager Moyes har bygget seg opp. Mandag kunne skotten fornøyd se at spillerne periodevis levere et mesterstykke av en fotballkamp.

Jarrod Bowen ble dagens mann og skapte trøbbel for Kristoffer Ajer og resten av Brentford-forsvaret fra første spark på ballen. Mindre enn fem minutter tok det før spissen hamret inn kampens første scoring.

Hjemmefansen hadde knapt satt seg før det var tid for å komme seg på beina igjen. Under to minutter etter 1-0-målet var Bowen frampå igjen. Vladimir Coufal slo innlegget, som Bowen enkelt kunne utnytte til å sette ballen i nettet.

Bedre kunne ikke kampen startet for hjemmelaget, men det tok ikke gjestene lang tid å svare. Neal Maupay satte inn reduseringen etter et snaut kvarter.

West Ham, med brasilianske Lucas Paqueta tilbake på banen etter skade, hadde imidlertid mer å by på etter pause.

3-1-målet kom fra Bowens hode etter 63 minutters spill. Mohammed Kudus slo det presise innlegget som ga spissen en enkel jobb med å fullføre et sjeldent hattrick.

Deretter ville også venstreback Emerson være med på festen. Drøyt halve annen omgang var spilt da han ladet skuddfoten og prikkskjøt ballen opp i krysset bak en sprellende Brentford-keeper Mark Flekken.

Da var kampen avgjort. Det hjalp lite for gjestene at innbytter Yoane Wissa reduserte til 2-4.

For Brentford ble kvelden ekstra ille da forsvarsbautaen Ben Mee måtte forlate banen med skade i annen omgang. Bedre ble det heller ikke av at laget tidligere på dagen ble passert av Everton, som fikk tilbake fire av de ti poengene de tidligere har blitt trukket denne sesongen.

