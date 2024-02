Bobb signerte ny langtidskontrakt med City: – Betyr alt for meg

Det opplyser Manchester City i sine mediekanaler.

Hans opprinnelige kontrakt varte til sommeren 2026. Nå har han undertegnet en ny og enda mer lukrativ avtale. Den strekker seg fram til sommeren 2029.

– Jeg er veldig stolt og beæret over å ha signert min nye kontrakt med City, sier Bobb i en uttalelse.

– Det er et utrolig miljø i klubben, og dette er det best mulige stedet å være for en ung spiller. Jeg har allerede lært så mye av Pep, hans trenerteam og lagkameratene mine, legger han til.

20-åringen har fått mye tillit av Manchester City-manager Pep Guardiola denne sesongen.

– Å vite at jeg kommer til å være her i klubben til 2029 betyr alt for meg. Nå vil jeg bare fokusere på å fortsette å videreutvikle meg, og å jobbe så hardt jeg kan hver eneste dag for å hjelpe klubben til å oppnå mer suksess, sier Bobb.

Lyn-gutten har fått sju innhopp i ligaen og fikk sin første ligakamp fra start for de regjerende ligamesterne hjemme mot Brentford i februar.

Han ble den store helten for Manchester City da han scoret det avgjørende 3-2-målet mot Newcastle i januar. Målet ble også kåret til månedens scoring i Premier League.

Før jul nettet han sitt første mål i mesterligaen i puljekampen mot Røde Stjerne.

Bobb fikk også sin A-landslagsdebut mot Kypros i oktober.

Reidar Sollie: Bobb, Bobb, han vil vi se i VM 26!