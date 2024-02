van Dijk matchvinner i finaledramaet: Klopps titteljakt ble virkelighet på Wembley

Den kom på Wembley søndag kveld etter en lang dags ferd mot kveld. Og det var Liverpools mest populære nederlender som avgjorde hele greia.

Virgil van Dijk fikk en scoring annullert i ordinær tid, men i det 118. minutt nikket han inn målet som ga 1-0-seier over Chelsea i ligacupfinalen.

Liverpool hadde nesten bare unggutter på banen da kampen nærmet seg straffesparkkonkurranse, men så løp han seg fri og stanget inn et hjørnespark fra Kostas Tsimikas.

Mange skader

Med en fryktelig skadeliste måtte Jürgen Klopp gripe dypt etter innbyttere, og 18-åringen Jayden Danns hadde et par kjempesjanser i ekstraomgangene, først med en nikk som Djordje Petrovic vippet over mål. så på returen etter at Harvey Elliott i det 115. minutt nikket i stolpen.

Etter at Chelsea var nær avgjørelse i de ordinære 90 minutter var Liverpool best i ekstraomgangene, og Chelsea-manager Mauricio Pochettino må fortsatt vente på sin første tittel i engelsk fotball.

I stedet kunne Klopp juble for den første av fire mulige titler i sin siste sesong som Liverpool-manager.

I en dramatisk kamp fikk begge lag en scoring annullert for offside etter marginale vurderinger av de VAR-ansvarlige. Raheem Sterlings nettkjenning etter en drøy halvtime ble ikke tellende fordi Nicolas Jackson var hårfint offside i forspillet, Van Dijks scoring etter en time ble annullert for en offside på Wataru Endo.

Britain Soccer League Cup Chelseas keeper Djordje Petrovic strekker seg forgjeves etter van Dijks heading. l (Dave Shopland/AP)

Store sjanser

Lagenes målvakter spilte også viktige roller. Petrovic var god ved flere anledninger, men den beste redningen sto Liverpools Caoimhin Kelleher for da han i det 21. minutt på mirakuløst vis stoppet Cole Palmers avslutning fra kort hold.

Det var ikke den største sjansen i første omgang. I det 40. minutt kontret Liverpool etter en av flere feil av Axel Disasi. Andy Robertson fant hodet til Cody Gakpo, og ballen traff lengste stolpe mens Petrovic sto midt i mål og så på.

Liverpool-unggutten Conor Bradley hadde også en enorm sjanse i slutten av første omgang, da Gakpo fant ham alene i feltet. Han prøvde å plassere ballen i stedet for å kline til, og Ben Chilwell greide å blokkere.

I det 76. minutt var det Kelleher som sto midt i mål og så på da Chelsea-spiller Conor Gallagher styrte et innlegg fra Cole Palmer i stolpen og ut, men ni minutter senere reddet han glimrende da samme Gallagher ble spilt alene gjennom.

På overtid hadde Chelsea en trippelsjanse til å avgjøre, men Kelleher reddet to ganger, en gang blokkerte Gallagher rett foran streken.

Omdiskutert

Publikum fikk både underholdning og drama på Wembley, og situasjoner som vil bli diskutert. For eksempel da VAR konkluderte med at Jackson var hårfint offside i forspillet før Raheem Sterling skjøt ballen i Liverpool-målet etter en drøy halvtime.

Dommer Chris Kavanagh la lista høyt for å blåse frispark eller gi gult kort, men det var for mange vanskelig å forstå at han ikke straffet Moisés Caicedo da han i det 24. minutt stemplet Ryan Gravenberch stygt på foten. Liverpool-spilleren måtte bæres ut, og Jürgen Klopp raste på sidelinja.

Først da Chilwell og Bradley på overtid i den første omgangen kom i klammeri etter en duell ved sidelinja, og det oppsto håndgemeng mellom en stor flokk spillere fra begge lag, kom de to første kortene. Chilwell og Bradley fikk hvert sitt gule.





Britain Soccer League Cup Det ble mye titting på skjerm for dommeren under søndagens finale. (Dave Shopland/AP)

Jubel likevel

I det 60. minutt tok Andy Robertson frispark fra venstre og skrudde ballen inn i midten. Chilwell hadde et godt grep i trøya til Virgil van Dijk og prøvde å hindre hans innløp, men Liverpool-kapteinen steg i været og stanget inn det alle trodde var ledermålet.

Feiringen tok slutt da VAR ble koblet inn. Endo var i offsideposisjon da frisparket ble slått, og han blokkerte Levi Colwills forsøk på å følge van Dijks løp. Etter en tur til monitoren for å vurdere om Endo var involvert i situasjonen, annullerte Kavanagh.

Til sist skulle van Dijk likevel få juble for et avgjørende dødballmål.

Nå kan Liverpool jakte flere titler med stigende selvtillit. Evnen til å avgjøre jevne kamper fikk vi se denne finalekvelden.

---

FAKTA

Ligacupen menn søndag, finale i London:

Chelsea – Liverpool 0-1 (0-0) e.o.

Wembley stadion: 88.868 tilskuere

Mål: 0-1 Virgil van Dijk (118).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Ben Chilwell, Cole Palmer, Chelsea, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Ibrahima Konaté, James McConnell, Joe Gomez, Liverpool.

---