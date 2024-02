Hegerberg usikker til returkampen mot Kroatia

Hegerberg var ikke med på søndagens trening i Stavanger. Det var heller ikke Caroline Graham Hansen eller Maren Mjelde.

Hansen måtte byttes ut med skade i det første oppgjøret mot Kroatia, mens Hegerberg ble utsatt for en tøff takling mot slutten av kampen.

– Jeg håper å ha både Ada og Maren klare til tirsdag. De hadde en hviledag i dag, men vi tar en ny vurdering mandag. Da vet vi nok mer, sier Grainger til NRK.

Grainger sier at de håper å ha et svar mandag om Hansens deltakelse i tirsdagens kamp. Det skal dreie seg om en hamstringskade.

– Det er ikke mulig å si noe om stoda nå, det medisinske støtteapparatet kan ikke gi et svar før de har all informasjonen de trenger, og det tar tid. Vi håper å ha et svar mandag, sier landslagssjefen.