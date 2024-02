De spanske fotballkvinnene er klare for OL i Paris

I nasjonsligasluttspillet på A-nivået skal det deles ut to billetter til lekene i den franske hovedstaden. Frankrike, som fredag slo Tyskland i den andre semifinalen, er allerede sikret plass som vertsnasjon. Dermed skal Tyskland og Nederland spille om den siste OL-billetten onsdag.

Jennifer Hermoso, Gullballen-vinner Aitana Bonmatí og Ona Batlle sørget for triumfen mot Nederland.

Fjorårets VM-gull i Australia og New Zealand ble raskt overskygget av kysseskandalen som involverte tidligere fotballpresident Luis Rubiales. Han kysset Hermoso på munnen da laget fikk utdelt gullmedaljene, noe som førte til at flere spillere fra VM-laget boikottet landslaget.

Rubiales trakk seg til slutt fra stillingen selv om han benektet å ha gjort noe galt og hevdet at kysset var gjort med samtykke. I oktober ble det gjort kjent at Det internasjonale fotballforbundet besluttet å utestenge Rubiales fra all fotball i tre år. 46-åringen anket avgjørelsen, men i slutten av januar i år avslo Fifa den.