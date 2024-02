Ny start, ny struktur og Norge må vinne

Fredag er det norske landslaget i Osijek i Kroatia for å spille det første av to oppgjør som avgjør Norges status som A-nasjon.

Kampen blir den første for Norges nye landslagssjef Gemma Grainger. Tirsdag spilles returmøtet på Vikings stadion i Stavanger.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har klare forhåpninger foran Graingers debut.

– Jeg håper vi ser et offensivt norsk lag med en tydelig struktur og identitet, sier han til NTB.

21 sluttspill på rad

Grainger får ingen myk start i sin nye jobb. Kampene mot kroatene påvirker direkte Norges vei til EM i Sveits 2025. De norske fotballkvinnene har kvalifisert seg til 21 EM- og VM-sluttspill på rad og vil nødig la den rekka brytes nå.

Nasjonsligaen er delt inn i tre nivåer, hvor A er det beste og C det svakeste. Norge kom på tredjeplass i sin gruppe i A-divisjonen og må derfor ut i kvalifisering mot en toer fra nivå B, nemlig Kroatia. Vinneren får spille på nivå A i årets EM-kvalifisering.

Kroatia er nummer 58 på Fifa-rankingen, Norge nummer 16.

Torp mener det ville vært en aldri så liten krise hvis Norge skulle tape mot Kroatia.

– Jeg tror Norge er storfavoritter, først og fremst fordi nivået på Kroatia er såpass svakt. Det ville vært fatalt for Norge hvis de ikke klarer å slå Kroatia over to kamper.

Gemma Grainger i en av sine første økter som ny landslagssjef. (Carina Johansen/NTB)

Enklere for toppnasjoner

Kvalifiseringen for EM-sluttspillet i Sveits sommeren 2025 følger det samme formatet som nasjonsligaen, altså med tre nivåer fra A til C. Veien til EM er mye enklere for lagene i A-divisjonen.

De to beste i hver av gruppene på A-nivået tar seg direkte til EM-sluttspillet, det vil si åtte lag. Dessuten får både gruppetreeren og gruppefireren på nivå A seedet plass i omspillet om de siste sju EM-plassene.

I omspillets semifinaler trekkes treerne og firerne fra A-divisjonen mot gruppevinnere og toere fra C-divisjonen, mens gruppevinnerne og de to beste toerne fra B-divisjonen møter toere eller treere fra samme nivå.

De 14 vinnerlagene trekkes mot hverandre i finaler om de sju ledige EM-plassene. Vinnerne av semifinalene med de sju høyest rangerte A-divisjonslagene blir seedet i trekningen.

– Det er ekstremt viktig at vi beholder A-plassen. Vi kan fortsatt klare å kvalifisere oss i B-divisjonen, men det er fryktelig mye tøffere, spesielt med de to ekstra kampene, sier Torp.

Muligheter

Det er altså klart at veien til EM er mye enklere for lagene fra A-divisjonen, men det er også mulig å kvalifisere seg for lag både fra nivå B og C.

Gruppevinnere fra B-divisjonen vil få overkommelige motstandere i omspillets semifinaler, men risikerer å støte på en sterk nasjon i omspillsfinalen.

Lagene som spiller i A-divisjonen i kvalifiseringen vil derimot få antatt svakere motstand i både semifinale og finale om EM-plasser.

Sveits skal delta i kvalifiseringen til tross for at de uansett er kvalifisert som vertsnasjon. Kvalifiseringen kan måtte justeres litt, avhengig av hvordan Sveits gjør det i kvalifiseringen der laget er på nivå B.

Trekningen av EM-kvalifiseringen gjøres 5. mars, etter at nasjonsligaomspill om opp- og nedrykk er avgjort. De første kampene spilles allerede i april, og gruppespillet skal være unnagjort i løpet av juli. Omspillet finner sted i høst.