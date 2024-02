Molde møter Deila og Nusa i conferenceligaen

Første oppgjør spilles i Molde 7. mars, mens returen går i Belgia én uke senere.

Brugge trenes av Ronny Deila og har landslagskometen Antonio Nusa i stallen. Hugo Vetlesen spiller også for klubben.

I høst vant Brugge begge kampene mot Bodø/Glimt i gruppespillet.

Torsdag gikk MFK videre fra turneringens innledende utslagsfase. Romsdalingene imponerte med 3-0 borte mot polske Legia Warszawa og 6-2 sammenlagt.

I trekningen var Molde useedet og kunne bare få lag som i høst ble puljevinnere i conferenceligaen. Erling Moes menn havnet i Uefas tredjerangerte europacup etter å ha blitt treer bak Leverkusen og Qarabag i europaligaens gruppespill.

Glimt røk ut for Ajax etter torsdagens 1-2-tap på Aspmyra. Nederlenderne sikret avansementet i ekstraomgangene og vant 4-3 over to kamper.

Åttedelsfinalene: Molde – Brugge (Belgia), Servette (Sveits) – Viktoria Plzen (Tsjekkia), Ajax (Nederland) – Aston Villa (England), Union Saint-Gilloise (Belgia) – Fenerbahçe (Tyrkia), Dinamo Zagreb (Kroatia) – PAOK (Hellas), Sturm Graz (Østerrike) – Lille (Frankrike), Maccabi Haifa (Israel) – Fiorentina (Italia), Olympiakos (Hellas) – Maccabi Tel Aviv (Israel)

Finalen spilles i Aten 29. mai.